Les publications de l’Institut national d’histoire de l’art sont destinées à valoriser les travaux et manifestations – expositions, colloques, recherches en histoire de l’art et archéologie de l’Antiquité à nos jours – menés en partenariat avec d’autres institutions, universités et musées. Elles complètent les ressources élaborées par l’Institut et mises à la disposition d’un large public – bases de données, catalogue de la bibliothèque, bibliothèque numérique.
Formations artistiques et académies
Les envois de Rome en question (1804-1914)
Olivier Bonfait, France Lechleiter et Pierre Sérié (dir.)
2025
Dès le xviie siècle, l’Académie de France à Rome offre aux lauréats des concours des grands prix de Rome l’opportunité d’un perfectionnement technique et intellectuel dans leur pratique artistique. Les progrès des pensionnaires sont alors évalués à l’aune des travaux réalisés pendant leur séjour à la villa Médicis et envoyés à Paris pour être jugés par l’Institut. Cet ouvrage propose de réévaluer les envois de peinture et de sculpture produits entre 1804 et 1914 en les étudiant à la fois comme c...Lire plus
Antoine-Louis Barye : correspondance et documents
Victor Claass, Béatrice Tupinier-Barrillon et Justine Gain
2025
En 2018, l’Institut national d’histoire de l’art acquiert un ensemble de documents ayant trait à la vie, à la carrière, à l’œuvre ainsi qu’à la postérité d’Antoine-Louis Barye (1795-1875), sculpteur romantique bien connu du xixe siècle et précurseur d’un nouveau regard, plus naturaliste, sur les animaux. Ce sont 355 pièces – documents administratifs, biographiques et plus d’une centaine de lettres de personnalités du monde de l’art – qui rejoignent les collections patrimoniales de l’Institut. El...Lire plus
Adrien Karbowsky
Décorateur de l’hôtel particulier de Jacques Doucet
Juliette Trey
2022
Ce texte accompagne la publication des dessins d’Adrien Karbowsky sur la plateforme d’édition numérique de sources enrichies de l’Institut national d’histoire de l’art, Pense, qui présente les élévations des décors de l’hôtel particulier de Jacques Doucet (19, rue Spontini) exécutées en 1906 par Karbowsky et identifie les différents objets ayant appartenu au collectionneur et représentés par le décorateur.
Formations artistiques et académies
Les envois de Rome en question (1804-1914)
Olivier Bonfait, France Lechleiter et Pierre Sérié (dir.)
2025
Dès le xviie siècle, l’Académie de France à Rome offre aux lauréats des concours des grands prix de Rome l’opportunité d’un perfectionnement technique...Lire plus
Antoine-Louis Barye : correspondance et documents
Victor Claass, Béatrice Tupinier-Barrillon et Justine Gain
2025
En 2018, l’Institut national d’histoire de l’art acquiert un ensemble de documents ayant trait à la vie, à la carrière, à l’œuvre ainsi qu’à la postér...Lire plus
Adrien Karbowsky
Décorateur de l’hôtel particulier de Jacques Doucet
Juliette Trey
2022
Ce texte accompagne la publication des dessins d’Adrien Karbowsky sur la plateforme d’édition numérique de sources enrichies de l’Institut national ...Lire plus