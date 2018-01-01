Les envois de Rome en question (1804-1914)

Olivier Bonfait, France Lechleiter et Pierre Sérié (dir.)

Dès le xviie siècle, l’Académie de France à Rome offre aux lauréats des concours des grands prix de Rome l’opportunité d’un perfectionnement technique et intellectuel dans leur pratique artistique. Les progrès des pensionnaires sont alors évalués à l’aune des travaux réalisés pendant leur séjour à la villa Médicis et envoyés à Paris pour être jugés par l’Institut. Cet ouvrage propose de réévaluer les envois de peinture et de sculpture produits entre 1804 et 1914 en les étudiant à la fois comme c...