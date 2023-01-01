España, Francia, Italia, Portugal, siglos XI-XV

Jean-Pierre Jardin, Corinne Mencé-Caster, Patricia Rochwert-Zuili et al. (dir.)

Cet ouvrage rassemble les études présentées lors du colloque de clôture du programme scientifique pluriannuel de l'École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques-EHEHI (Casa de Velázquez, Madrid) « MISSIVA, Lettres de femmes dans l'Europe médiévale (Espagne, France, Italie, Portugal, VIIIe-XVe siècle) ».

Dans cet ouvrage, les auteurs accordent une attention particulière au discours afin d'identifier les formules typiques utilisées dans les lettres des femmes en fonction des pratiques de chance...