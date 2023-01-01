e-Spania Books comportent quatre collections : « Sources », « Studies », « Works in progress » et "Góngora and his readers". Celles-ci peuvent accueillir des ouvrages écrits en diverses langues européennes.
Au plan institutionnel, e-Spania Books bénéficient du soutien de Sorbonne Université, de son École doctorale IV et de CLEA (EA 4083).
Fórmulas, afectos y estrategias en la correspondencia de las mujeres medievales
España, Francia, Italia, Portugal, siglos XI-XV
Jean-Pierre Jardin, Corinne Mencé-Caster, Patricia Rochwert-Zuili et al. (dir.)
2025
Cet ouvrage rassemble les études présentées lors du colloque de clôture du programme scientifique pluriannuel de l'École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques-EHEHI (Casa de Velázquez, Madrid) « MISSIVA, Lettres de femmes dans l'Europe médiévale (Espagne, France, Italie, Portugal, VIIIe-XVe siècle) ».
Dans cet ouvrage, les auteurs accordent une attention particulière au discours afin d'identifier les formules typiques utilisées dans les lettres des femmes en fonction des pratiques de chance...Lire plus
Escrever ao mosteiro, escrever do mosteiro: cartas de mulheres na Europa medieval
Espanha, França, Itália, Portugal, séculos XII-XV
Maria do Rosário Ferreira, Ángela Muñoz Fernández et Hélène Thieulin-Pardo (dir.)
2025
Este volume reúne os estudos apresentados no colóquio internacional «Escrever ao mosteiro − escrever do mosteiro», que foi o quarto encontro cientifico realizado no âmbito do programa de investigação MISSIVA, Cartas de mulheres na Europa Medieval (Espanha, França, Itália, Portugal, seculos VIII-XV), integrado nos programas plurianuais da École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques-EHEHI (Casa de Velázquez, Madrid). Os textos publicados incidem em cartas escritas por mulheres medievais que r...Lire plus
El hilo infinito
Sobre historiografía hispana de la alta Edad Media (siglos IX-XII)
Georges Martin
2024
Ce livre traite de l’historiographie royale des territoires chrétiens nord-occidentaux de la péninsule ibérique (Asturies, León, Castille et Navarre) ainsi que de son satellite “cidien” entre la fin du IXe siècle et celle du XIIe. Fondamentalement, la perspective est celle d’une interprétation sémantique orientée par le fait que jusqu’à une date très avancée du XIIIe siècle –au vrai, jusqu’à la composition des Sept parties–, l’historiographie fut, en péninsule ibérique, la principale forme du di...Lire plus
Las dinámicas de poder en el valle de Xauxa a fines del siglo XVI: Joan Vélez y el arte de la mediac...
Estudio crítico y transcripción paleográfica
Darío Flores Núnez
2024
Ce livre examine la figure de Joan Vélez, petit-fils de Guayna Capac, né dans la vallée de Xauxa en 1551. Vélez se distingua comme un acteur clé dans le monde colonial andin de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Son expertise en tant qu'interprète en fit un lien essentiel entre les autorités coloniales, désireuses de maximiser les revenus fiscaux, et les élites indigènes régionales, qui tentaient de préserver leur autonomie face aux exigences espagnoles. À travers les Informacion...Lire plus
El testamento de Ramiro Yáñez de Barnuevo
Copia manuscrita de 1435
Laura Baldacchino
2024
La récente découverte d’une copie médiévale du testament manuscrit de Ramiro Yáñez de Barnuevo éclaire une partie de l'histoire du lignage des Barnuevo et, par extension, des Douze Lignages de Soria. Grâce à l'étude et l'édition de ce testament composé au milieu du XVe siècle, puis recueilli et modifié dans des œuvres du XVIIe siècle, nous souhaitons effectuer un retour aux sources historiques médiévales. Ce retour permet de fournir des informations précieuses non seulement sur le personnage et ...Lire plus
Miscellanea Silensia - Londres, British Library, Ms. Add. 11695
Étude et édition critique
Gaelle Bosseman et Florian Gallon
2024
Cette contribution consiste en l’étude et l’édition critique d’un petit florilège ascético-pénitentiel qui figure dans les dernières pages d’un célèbre manuscrit, le Beatus de Silos, soit un manuscrit du Commentaire sur l’Apocalypse de Beatus de Liébana copié au monastère de Silos à la fin du XIe siècle et enluminé au début du XIIe siècle (Londres, British Library, Ms. Add. 11695). L’étude des sources et de l’organisation interne de cette compilation permet de postuler l’hypothèse d’une compos...Lire plus
De Arte Voluntatis
Juan Eusebio Nieremberg Hugues Didier (trad.)
2024
Titulaire des chaires d'Écriture sainte et d'Histoire naturelle au Colegio Imperial de Madrid, le jésuite Juan Eusebio Nieremberg [1595-1658] est un fécond polygraphe auteur d'environ 5.740 pages folio en castillan et de 5.000 pages folio en latin. Dans cet ensemble fort varié, le traité De Arte Voluntatis se singularise sous deux rapports : d'une part, son latin est généralement plus élaboré que dans d'autres œuvres. D'autre part, bien des thèmes évidemment catholiques, surabondamment représe...Lire plus
La reñida canonización de Góngora: primeras «vidas» y primeras ediciones de sus obras
Adrián Izquierdo (éd.)
2023
Los primeros textos biográficos que se compusieron tras la muerte de Luis de Góngora para los diversos proyectos de edición o de comentario de su obra son inseparables de la polémica desatada en torno a su rompedora obra poética. Este volumen ofrece un estudio preliminar y una edición anotada de estas primeras biografías: la compuesta por fray Hortensio Paravicino para los preliminares del conocido manuscrito Chacón; la que escribió José de Pellicer para las Lecciones solemnes, pero que nunca ...Lire plus
Lexique des parures espagnoles - XVIIe siècle
Sandra Martinez
2023
Ce lexique des parures recense les vocables espagnols anciens issus exclusivement de documents d’archives manuscrits et inédits de la fin du XVIIe siècle. Il propose une traduction française avec, lorsque cela est nécessaire, une définition et des explications complémentaires. On y trouve le vocabulaire des métiers et spécialités des parures, des étoffes et ornements, de la passementerie, des accessoires, des couleurs, mais aussi les termes de la cordonnerie, de la parfumerie, des coiffures et...Lire plus
La sagesse d’Alphonse X
Georges Martin
2022
Cet ouvrage entend exposer les principes fondamentaux de la « sagesse » d’Alphonse X, dégager la portée politique de la représentation que le monarque a donnée de celle-ci et montrer comment cette construction conceptuelle a gouverné aussi bien le contenu que le mode de production de ses œuvres. Dans un premier temps, nous rendons compte des fondements intellectuels du projet politique alphonsin à travers l’imaginaire d’une « auteurité » royale, la conception d’un modèle monarchique de gouvern...Lire plus
Fórmulas, afectos y estrategias en la correspondencia de las mujeres medievales
España, Francia, Italia, Portugal, siglos XI-XV
Jean-Pierre Jardin, Corinne Mencé-Caster, Patricia Rochwert-Zuili et al. (dir.)
2025
Cet ouvrage rassemble les études présentées lors du colloque de clôture du programme scientifique pluriannuel de l'École des Hautes Études Hispaniques...Lire plus
Escrever ao mosteiro, escrever do mosteiro: cartas de mulheres na Europa medieval
Espanha, França, Itália, Portugal, séculos XII-XV
Maria do Rosário Ferreira, Ángela Muñoz Fernández et Hélène Thieulin-Pardo (dir.)
2025
Este volume reúne os estudos apresentados no colóquio internacional «Escrever ao mosteiro − escrever do mosteiro», que foi o quarto encontro cientific...Lire plus
El hilo infinito
Sobre historiografía hispana de la alta Edad Media (siglos IX-XII)
Georges Martin
2024
Ce livre traite de l’historiographie royale des territoires chrétiens nord-occidentaux de la péninsule ibérique (Asturies, León, Castille et Navarre) ...Lire plus
Las dinámicas de poder en el valle de Xauxa a fines del siglo XVI: Joan Vélez y el arte de la mediación
Estudio crítico y transcripción paleográfica
Darío Flores Núnez
2024
Ce livre examine la figure de Joan Vélez, petit-fils de Guayna Capac, né dans la vallée de Xauxa en 1551. Vélez se distingua comme un acteur clé dans ...Lire plus
El testamento de Ramiro Yáñez de Barnuevo
Copia manuscrita de 1435
Laura Baldacchino
2024
La récente découverte d’une copie médiévale du testament manuscrit de Ramiro Yáñez de Barnuevo éclaire une partie de l'histoire du lignage des Barnuev...Lire plus
Miscellanea Silensia - Londres, British Library, Ms. Add. 11695
Étude et édition critique
Gaelle Bosseman et Florian Gallon
2024
Cette contribution consiste en l’étude et l’édition critique d’un petit florilège ascético-pénitentiel qui figure dans les dernières pages d’un célè...Lire plus
De Arte Voluntatis
Juan Eusebio Nieremberg Hugues Didier (trad.)
2024
Titulaire des chaires d'Écriture sainte et d'Histoire naturelle au Colegio Imperial de Madrid, le jésuite Juan Eusebio Nieremberg [1595-1658] est un...Lire plus
La reñida canonización de Góngora: primeras «vidas» y primeras ediciones de sus obras
Adrián Izquierdo (éd.)
2023
Los primeros textos biográficos que se compusieron tras la muerte de Luis de Góngora para los diversos proyectos de edición o de comentario de su ob...Lire plus
Lexique des parures espagnoles - XVIIe siècle
Sandra Martinez
2023
Ce lexique des parures recense les vocables espagnols anciens issus exclusivement de documents d’archives manuscrits et inédits de la fin du XVIIe s...Lire plus
La sagesse d’Alphonse X
Georges Martin
2022
Cet ouvrage entend exposer les principes fondamentaux de la « sagesse » d’Alphonse X, dégager la portée politique de la représentation que le monarq...Lire plus