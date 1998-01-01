Pour une approche socio-didactique de la lecture littéraire au collège et au lycée

Marie-Sylvie Claude

Avec la massification du public scolaire, à partir des années 1970, l’enseignement de la littérature est suspecté de mettre en difficulté les élèves issus de milieux populaires. Il met alors en œuvre des méthodes d’étude des textes censées ne pas dépendre de dispositions lettrées. Mais ces méthodes sont soupçonnées de dérives technicistes. L’enseignable se déplace en conséquence du texte aux transactions texte-lecteur, ce qui conduit, à partir des années 1990, à la lecture littéraire, définie co...