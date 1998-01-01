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Dehors, là où germent aussi des savoirs
Dominique Chevalier et Sina Safadi-Katouzian (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2026
Comment les enfants, les adolescents et les étudiants acquièrent-ils des formes de ce que l’on peut appeler un capital spatial, à savoir la capacité à développer une aisance dans l’appropriation du monde extérieur et à expérimenter des formes d’apprentissages hors des murs de l’école ou de l’université ?Pour répondre, enseignants et enseignantes du primaire, du secondaire et de l’université, associatifs, artistes, urbanistes, éducateurs et chercheurs livrent ici leurs expériences d’enseignement ...Lire plus
Face à l’incertitude du monde
La culture diplomatique de la papauté à l’épreuve de Westphalie
Julien Régibeau
Presses universitaires de Rennes, 2026
Comment la papauté (institution qui se définit par l’universalité de son autorité) s’engage-t-elle dans la première grande négociation multilatérale et pluriconfessionnelle de l’Europe moderne ? Pour répondre, le livre propose une relecture originale du rôle du Saint-Siège au congrès de Westphalie (1643-1649) longtemps présenté comme le moment où les États européens se détachent de la tutelle de Rome.À partir d’une analyse resserrée des correspondances des nonces apostoliques, il montre comment ...Lire plus
Penser les villes avec les femmes
De la Cité des dames au matrimoine
Caroline Trotot et Marta Francia (dir.)
LISAA éditeur, 2026
Quel rôle les femmes ont-elles joué dans la fabrique des villes et des modes de vie urbains, du Moyen Âge à nos jours ? Comment leur expérience réinterroge-t-elle les choix d’aménagement et les rapports de domination (genre, classe, race) ainsi que les représentations qui les reflètent ? Les villes constituent-elles des espaces propices à l’émancipation des femmes ou le lieu de leur invisibilisation ?En dépit des nombreux obstacles reconnus par l’historiographie, la contribution des femmes à la ...Lire plus
La substance de l’œuvre
Le poids du réel dans l’expérience de création (xviiie-xixe siècles)
Sébastien Scarpa
UGA Éditions, 2026
De quoi une œuvre, qu’elle soit littéraire ou picturale, est-elle le dépôt ? Que recouvrent le jeu complexe de ses formes, le maillage de ses lignes, l’agencement de ses mots ? De quelles forces aveugles est-elle la matérialisation concrète ? À travers cet essai abordant des œuvres exemplaires des xviiie et xixe siècles — principalement les formes contraintes que sont le poème et le tableau, ces véritables concentrés de substance signifiante —, l’auteur s’interroge sur l’essence de la création e...Lire plus
1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être
Robert Vandenbussche (dir.)
Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 2026
Après plus de cinq années de guerre, les Français aspirent à la paix et, avec elle, espèrent retrouver des jours meilleurs, dans une reconstruction indispensable et imaginent une renaissance souhaitable. Cependant, la fin du conflit mondial tarde puisqu’il faut attendre plusieurs mois avant que l’Allemagne nazie et le Japon ne capitulent. Sortir de la guerre apparaît comme une démarche compliquée. Il faut rapatrier et réinsérer les prisonniers de guerre, les déportés, restaurer un État démocrati...Lire plus
Entendre le lecteur
Pour une approche socio-didactique de la lecture littéraire au collège et au lycée
Marie-Sylvie Claude
Presses universitaires de Rennes, 2026
Avec la massification du public scolaire, à partir des années 1970, l’enseignement de la littérature est suspecté de mettre en difficulté les élèves issus de milieux populaires. Il met alors en œuvre des méthodes d’étude des textes censées ne pas dépendre de dispositions lettrées. Mais ces méthodes sont soupçonnées de dérives technicistes. L’enseignable se déplace en conséquence du texte aux transactions texte-lecteur, ce qui conduit, à partir des années 1990, à la lecture littéraire, définie co...Lire plus
Vers une didactique des ajustements dans l’action conjointe
Maël Le Paven Jarno
Presses universitaires de Rennes, 2026
Offrir un regard original sur les ajustements en jeu dans la transmission et l’appropriation des savoirs au sein de différentes institutions, en montrant comment une culture des ajustements à autrui et au milieu se construit dans des manières de pratiquer, de dire et de représenter des pratiques où le corps tient une place centrale : tel est l’objet du livre qui s’appuie sur une série d’exemples travaillés en Théorie de l’action conjointe en didactique (TACD), à partir de divers apports issus de...Lire plus
Reinventing Uganda
Political Imagination and Social Change after the Fall of Idi Amin (1979–80)
The Uganda Past and Future team (dir.)
Africae, 2025
In April 1979, as Idi Amin’s government crumbled in the face of the Tanzanian military advance, a moment of opportunity opened. After years of dictatorship and terrifying violence, Ugandans had the opportunity to start again. This book attempts to do justice to the multiple ways in which they imagined their future at the time, before the tragic end to these turbulent months—Milton Obote’s fraudulent election and the start of the civil war. For the first time in many years, men and—to a lesser ex...Lire plus
Comprendre et transformer la forme scolaire
Contributions de la Théorie de l’action conjointe en didactique
Carole Le Hénaff, Maël Le Paven, Frédérique-Marie Prot et al. (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2025
L’ouvrage traite de la forme scolaire, et de ce que les recherches développées dans le cadre de la Théorie de l’action conjointe en didactique (TACD) peuvent apporter quant à la reconstruction de cette forme d’éducation. Il présente l’originalité d’associer le développement d’un programme de recherche en didactique à des propositions concrètes pour reconstruire la forme scolaire, avec des descriptions précises des conditions et des effets de leur mise en œuvre. Ces propositions tendent vers la c...Lire plus
Numérique, alimentation et proximité
Illustrations à l’échelle bas-rhinoise
Jan Smolinski, Quentin Chancé et Élisabeth Lambert (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2025
Tout un chacun, mangeur et consommateur, doit faire face à une multiplication de supports numériques dédiés à l’information et à l’achat de produits alimentaires en ligne. Cette digitalisation génère de nouvelles façons de se nourrir, de percevoir la qualité des aliments et construit de nouveaux rapports à son territoire. Reste alors à savoir si le numérique participe à la promotion d’une alimentation saine, locale et durable. Comment évaluer les initiatives entreprises par les agriculteurs, les...Lire plus
Dehors, là où germent aussi des savoirs
Dominique Chevalier et Sina Safadi-Katouzian (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2026
Comment les enfants, les adolescents et les étudiants acquièrent-ils des formes de ce que l’on peut appeler un capital spatial, à savoir la capacité à... Lire plus
Face à l’incertitude du monde
La culture diplomatique de la papauté à l’épreuve de Westphalie
Julien Régibeau
Presses universitaires de Rennes, 2026
Comment la papauté (institution qui se définit par l’universalité de son autorité) s’engage-t-elle dans la première grande négociation multilatérale e... Lire plus
Penser les villes avec les femmes
De la Cité des dames au matrimoine
Caroline Trotot et Marta Francia (dir.)
LISAA éditeur, 2026
Quel rôle les femmes ont-elles joué dans la fabrique des villes et des modes de vie urbains, du Moyen Âge à nos jours ? Comment leur expérience réinte... Lire plus
La substance de l’œuvre
Le poids du réel dans l’expérience de création (xviiie-xixe siècles)
Sébastien Scarpa
UGA Éditions, 2026
De quoi une œuvre, qu’elle soit littéraire ou picturale, est-elle le dépôt ? Que recouvrent le jeu complexe de ses formes, le maillage de ses lignes, ... Lire plus
1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être
Robert Vandenbussche (dir.)
Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 2026
Après plus de cinq années de guerre, les Français aspirent à la paix et, avec elle, espèrent retrouver des jours meilleurs, dans une reconstruction in... Lire plus
Entendre le lecteur
Pour une approche socio-didactique de la lecture littéraire au collège et au lycée
Marie-Sylvie Claude
Presses universitaires de Rennes, 2026
Avec la massification du public scolaire, à partir des années 1970, l’enseignement de la littérature est suspecté de mettre en difficulté les élèves i... Lire plus
Vers une didactique des ajustements dans l’action conjointe
Maël Le Paven Jarno
Presses universitaires de Rennes, 2026
Offrir un regard original sur les ajustements en jeu dans la transmission et l’appropriation des savoirs au sein de différentes institutions, en montr... Lire plus
Reinventing Uganda
Political Imagination and Social Change after the Fall of Idi Amin (1979–80)
The Uganda Past and Future team (dir.)
Africae, 2025
In April 1979, as Idi Amin’s government crumbled in the face of the Tanzanian military advance, a moment of opportunity opened. After years of dictato... Lire plus
Comprendre et transformer la forme scolaire
Contributions de la Théorie de l’action conjointe en didactique
Carole Le Hénaff, Maël Le Paven, Frédérique-Marie Prot et al. (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2025
L’ouvrage traite de la forme scolaire, et de ce que les recherches développées dans le cadre de la Théorie de l’action conjointe en didactique (TACD) ... Lire plus
Numérique, alimentation et proximité
Illustrations à l’échelle bas-rhinoise
Jan Smolinski, Quentin Chancé et Élisabeth Lambert (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2025
Tout un chacun, mangeur et consommateur, doit faire face à une multiplication de supports numériques dédiés à l’information et à l’achat de produits a... Lire plus
Humanitarian Aid, a Different Perspective
Marc-Antoine Pérouse de Montclos
IRD Éditions, 2026
Animal trafficking and wildlife markets
Perspectives from the Global South
Frédéric Keck et Felipe Vander Velden (dir.)
Publications scientifiques du Muséum, 2026
Matérialités du travail social
Objets, écologies et économies de l'intervention sociale
Tristan Loloum, Marina Richter et Alexandre Savioz (dir.)
Éditions ies, 2026
Le gouvernement des idées
Santé, expertise et démocratie aux États-Unis
Ulrike Lepont
ENS Éditions, 2026
La gentrification rurale en France
Pour interroger les inégalités socio-environnementales dans les campagnes
Frédéric Richard et Greta Tommasi (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2025
Jeunesses françaises contemporaines
Anja Durovic et Nicolas Duvoux (dir.)
CNRS Éditions, 2024
Sociologie et démocratie
Pierre Bourdieu
Presses universitaires de Lyon, 2023
Le nom des femmes
Enquête sur ses usages et sa transmission
Caroline Bovar
Presses universitaires de Provence, 2023
Le cœur politique des mères
Analyse du mouvement des mères de soldats en Russie
Anna Colin Lebedev
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013
Rare
Sur la cause politique des maladies peu fréquentes
Caroline Huyard
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2012
Humanitarian Aid, a Different Perspective
Marc-Antoine Pérouse de Montclos
IRD Éditions, 2026
Animal trafficking and wildlife markets
Perspectives from the Global South
Frédéric Keck et Felipe Vander Velden (dir.)
Publications scientifiques du Muséum, 2026
Matérialités du travail social
Objets, écologies et économies de l'intervention sociale
Tristan Loloum et Marina Richter, Alexandre Savioz (dir.)
Éditions ies, 2026
Le gouvernement des idées
Santé, expertise et démocratie aux États-Unis
Ulrike Lepont
ENS Éditions, 2026
La gentrification rurale en France
Pour interroger les inégalités socio-environnementales dans les campagnes
Frédéric Richard et Greta Tommasi (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2025
Jeunesses françaises contemporaines
Anja Durovic et Nicolas Duvoux (dir.)
CNRS Éditions, 2024
Sociologie et démocratie
Pierre Bourdieu
Presses universitaires de Lyon, 2023
Le nom des femmes
Enquête sur ses usages et sa transmission
Caroline Bovar
Presses universitaires de Provence, 2023
Le cœur politique des mères
Analyse du mouvement des mères de soldats en Russie
Anna Colin Lebedev
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013
Rare
Sur la cause politique des maladies peu fréquentes
Caroline Huyard
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2012
Face à l’incertitude du monde
La culture diplomatique de la papauté à l’épreuve de Westphalie
Julien Régibeau
Presses universitaires de Rennes, 2026
1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être
Robert Vandenbussche (dir.)
Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 2026
Le Kilimandjaro dépeuplé
Environnement, impérialismes et dépossessions en Afrique de l’Est (xixe-xxe siècles)
Delphine Froment
Éditions de la Sorbonne, 2026
L'invention de la publicité moderne
Une histoire des techniques oubliées (1850-1940)
Roland Canu
Éditions de la Sorbonne, 2026
Des ententes cordiales : les couples franco-britanniques en France au xviiie siècle
1680-1820
David Richardson
Presses universitaires de Rennes, 2026
L’effondrement des ressources marines de la rade de Brest
xviiie-fin xxe siècle
Lucas Bossebœuf
Presses universitaires de Rennes, 2026
La mer en commun
Le monde la pêche à Dieppe (xviiie-xixe siècle)
Romain Grancher
Éditions de la Sorbonne, 2025
Conjugalités à la cour de France
Moyen Âge - xixe siècle
Flavie Leroux et Pauline Ferrier-Viaud (dir.)
Presses universitaires du Septentrion, 2025
La vie d’outre-tombe du roi Salomon
Marc Bloch
Presses universitaires de Lyon, 2024
Deux figures aux marges de la société
L’esclave et l’étranger de l’intérieur
Sabrina Juillet Garzon et Michel Molin (dir.)
Éditions universitaires de Dijon, 2024
Face à l’incertitude du monde
La culture diplomatique de la papauté à l’épreuve de Westphalie
Julien Régibeau
Presses universitaires de Rennes, 2026
1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être
Robert Vandenbussche (dir.)
Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 2026
Le Kilimandjaro dépeuplé
Environnement, impérialismes et dépossessions en Afrique de l’Est (xixe-xxe siècles)
Delphine Froment
Éditions de la Sorbonne, 2026
L'invention de la publicité moderne
Une histoire des techniques oubliées (1850-1940)
Roland Canu
Éditions de la Sorbonne, 2026
Des ententes cordiales : les couples franco-britanniques en France au xviiie siècle
1680-1820
David Richardson
Presses universitaires de Rennes, 2026
L’effondrement des ressources marines de la rade de Brest
xviiie-fin xxe siècle
Lucas Bossebœuf
Presses universitaires de Rennes, 2026
La mer en commun
Le monde la pêche à Dieppe (xviiie-xixe siècle)
Romain Grancher
Éditions de la Sorbonne, 2025
Conjugalités à la cour de France
Moyen Âge - xixe siècle
Flavie Leroux et Pauline Ferrier-Viaud (dir.)
Presses universitaires du Septentrion, 2025
La vie d’outre-tombe du roi Salomon
Marc Bloch
Presses universitaires de Lyon, 2024
Deux figures aux marges de la société
L’esclave et l’étranger de l’intérieur
Sabrina Juillet Garzon et Michel Molin (dir.)
Éditions universitaires de Dijon, 2024
Michel Foucault. Une pensée politique
Stéphane Olivesi
Presses universitaires de Rennes, 2026
Террор и память
Политический неомедиевализм и ресталинизация в путинской России
Dina Khapaeva
Eur’Orbem Éditions, 2026
Résolution des conflits par la conciliation et l'intermédiation durant la République romaine et le Principat
Sylvie Pittia et Elena Torregaray Pagola (dir.)
Presses universitaires de Franche-Comté, 2026
Des syndicats dociles ?
Ce que le dialogue social fait au syndicalisme
Baptiste Giraud
Presses universitaires de Lyon, 2026
Los actores y las políticas en casos relevantes de producción de tecnologías intensivas en conocimiento
Ciencia y tecnología en la Argentina contemporánea II
Manuel Lugones, Juan Martín Quiroga, Diego Aguiar et al. (dir.)
Editorial UNRN, 2026
Valeurs, politique et démocratie aux États-Unis
David Graeber
Presses universitaires de Lyon, 2025
Les partis font-ils encore la campagne ?
Les coulisses des élections municipales de 2020
Anne-Sophie Petitfils, Sébastien Ségas et Arthur Delaporte (dir.)
Presses universitaires du Septentrion, 2024
Partisans, fonctionnaires et paysans
Une enquête sur l’État-parti en Éthiopie
Mehdi Labzaé
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2024
Les territoires politiques de la littérature contemporaine française
Émilie Ieven
Presses universitaires de Vincennes, 2023
Centralisation et fédéralisme
Les modèles et leur circulation dans l'espace européen francophone, germanophone et italophone
Michel Biard, Jean-Numa Ducange et Jean-Yves Frétigné (dir.)
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2017
Michel Foucault. Une pensée politique
Stéphane Olivesi
Presses universitaires de Rennes, 2026
Террор и память
Политический неомедиевализм и ресталинизация в путинской России
Dina Khapaeva
Eur’Orbem Éditions, 2026
Résolution des conflits par la conciliation et l'intermédiation durant la République romaine et le Principat
Sylvie Pittia et Elena Torregaray Pagola (dir.)
Presses universitaires de Franche-Comté, 2026
Des syndicats dociles ?
Ce que le dialogue social fait au syndicalisme
Baptiste Giraud
Presses universitaires de Lyon, 2026
Los actores y las políticas en casos relevantes de producción de tecnologías intensivas en conocimiento
Ciencia y tecnología en la Argentina contemporánea II
Manuel Lugones et Juan Martín Quiroga, Diego Aguiar et al. (dir.)
Editorial UNRN, 2026
Valeurs, politique et démocratie aux États-Unis
David Graeber
Presses universitaires de Lyon, 2025
Les partis font-ils encore la campagne ?
Les coulisses des élections municipales de 2020
Anne-Sophie Petitfils et Sébastien Ségas, Arthur Delaporte (dir.)
Presses universitaires du Septentrion, 2024
Partisans, fonctionnaires et paysans
Une enquête sur l’État-parti en Éthiopie
Mehdi Labzaé
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2024
Les territoires politiques de la littérature contemporaine française
Émilie Ieven
Presses universitaires de Vincennes, 2023
Centralisation et fédéralisme
Les modèles et leur circulation dans l'espace européen francophone, germanophone et italophone
Michel Biard et Jean-Numa Ducange, Jean-Yves Frétigné (dir.)
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2017
Traduire : l’universel en mouvement
Florence Xiangyun Zhang et Nicolas Froeliger (dir.)
Collège de France – Institut des Civilisations, 2026
Pourquoi lire en traduction ?
La Bible, un cas d'école
Claire Placial
Presses de l’Inalco, 2026
Vocal Revelations: Body and Voice in the Language Classroom
Pedagogical Guide
Marieke de Koning, Chris Mitchell et Rebecca Guy
UGA Éditions, 2026
Les notes de cours des enseignants : des objets écrits à identifier
Muriel Jorge et Pierre-Yves Testenoire (dir.)
Presses Universitaires de Bordeaux, 2025
La part langagière intériorisée
Enjeux didactiques pour la formation des travailleurs migrants
Sabrina Royer
Presses universitaires du Septentrion, 2025
Apprentissage, évaluation(s) et autonomisation
L’enseignement des langues à l’université
Peggy Candas, Pia Acker et Denyze Toffoli (dir.)
Presses universitaires du Septentrion, 2025
La circulation des modèles théoriques en didactique du français dans les pratiques enseignantes
Malika Kaheraoui, Laetitia Perret et Stéphanie Volteau (dir.)
Presses Universitaires de Bordeaux, 2024
Génétique textuelle
Approches croisées et études de cas
Florence Pellegrini et Daniela Tononi (dir.)
Presses Universitaires de Bordeaux, 2023
L’enseignement de l’allemand en France 1880-1918
Entre « modèle allemand » et « langue de l'ennemi »
Monique Mombert
Presses universitaires de Strasbourg, 2001
Du dialogue des disciplines
Germanistique et interdisciplinarité
Christine Maillard et Arlette Bothorel-Witz (dir.)
Presses universitaires de Strasbourg, 1998
Traduire : l’universel en mouvement
Florence Xiangyun Zhang et Nicolas Froeliger (dir.)
Collège de France – Institut des Civilisations, 2026
Pourquoi lire en traduction ?
La Bible, un cas d'école
Claire Placial
Presses de l’Inalco, 2026
Vocal Revelations: Body and Voice in the Language Classroom
Pedagogical Guide
Marieke de Koning et Chris Mitchell, Rebecca Guy
UGA Éditions, 2026
Les notes de cours des enseignants : des objets écrits à identifier
Muriel Jorge et Pierre-Yves Testenoire (dir.)
Presses Universitaires de Bordeaux, 2025
La part langagière intériorisée
Enjeux didactiques pour la formation des travailleurs migrants
Sabrina Royer
Presses universitaires du Septentrion, 2025
Apprentissage, évaluation(s) et autonomisation
L’enseignement des langues à l’université
Peggy Candas et Pia Acker, Denyze Toffoli (dir.)
Presses universitaires du Septentrion, 2025
La circulation des modèles théoriques en didactique du français dans les pratiques enseignantes
Malika Kaheraoui et Laetitia Perret, Stéphanie Volteau (dir.)
Presses Universitaires de Bordeaux, 2024
Génétique textuelle
Approches croisées et études de cas
Florence Pellegrini et Daniela Tononi (dir.)
Presses Universitaires de Bordeaux, 2023
L’enseignement de l’allemand en France 1880-1918
Entre « modèle allemand » et « langue de l'ennemi »
Monique Mombert
Presses universitaires de Strasbourg, 2001
Du dialogue des disciplines
Germanistique et interdisciplinarité
Christine Maillard et Arlette Bothorel-Witz (dir.)
Presses universitaires de Strasbourg, 1998