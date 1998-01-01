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Derniers titres

Dehors, là où germent aussi des savoirs

Dominique Chevalier et Sina Safadi-Katouzian (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2026

Comment les enfants, les adolescents et les étudiants acquièrent-ils des formes de ce que l’on peut appeler un capital spatial, à savoir la capacité à développer une aisance dans l’appropriation du monde extérieur et à expérimenter des formes d’apprentissages hors des murs de l’école ou de l’université ?Pour répondre, enseignants et enseignantes du primaire, du secondaire et de l’université, associatifs, artistes, urbanistes, éducateurs et chercheurs livrent ici leurs expériences d’enseignement ...

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Dehors, là où germent aussi des savoirs

Derniers titres

Face à l’incertitude du monde

La culture diplomatique de la papauté à l’épreuve de Westphalie

Julien Régibeau

Presses universitaires de Rennes, 2026

Comment la papauté (institution qui se définit par l’universalité de son autorité) s’engage-t-elle dans la première grande négociation multilatérale et pluriconfessionnelle de l’Europe moderne ? Pour répondre, le livre propose une relecture originale du rôle du Saint-Siège au congrès de Westphalie (1643-1649) longtemps présenté comme le moment où les États européens se détachent de la tutelle de Rome.À partir d’une analyse resserrée des correspondances des nonces apostoliques, il montre comment ...

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Face à l’incertitude du monde

Derniers titres

Penser les villes avec les femmes

De la Cité des dames au matrimoine

Caroline Trotot et Marta Francia (dir.)

LISAA éditeur, 2026

Quel rôle les femmes ont-elles joué dans la fabrique des villes et des modes de vie urbains, du Moyen Âge à nos jours ? Comment leur expérience réinterroge-t-elle les choix d’aménagement et les rapports de domination (genre, classe, race) ainsi que les représentations qui les reflètent ? Les villes constituent-elles des espaces propices à l’émancipation des femmes ou le lieu de leur invisibilisation ?En dépit des nombreux obstacles reconnus par l’historiographie, la contribution des femmes à la ...

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Penser les villes avec les femmes

Derniers titres

La substance de l’œuvre

Le poids du réel dans l’expérience de création (xviiie-xixsiècles)

Sébastien Scarpa

UGA Éditions, 2026

De quoi une œuvre, qu’elle soit littéraire ou picturale, est-elle le dépôt ? Que recouvrent le jeu complexe de ses formes, le maillage de ses lignes, l’agencement de ses mots ? De quelles forces aveugles est-elle la matérialisation concrète ? À travers cet essai abordant des œuvres exemplaires des xviiie et xixe siècles — principalement les formes contraintes que sont le poème et le tableau, ces véritables concentrés de substance signifiante —, l’auteur s’interroge sur l’essence de la création e...

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La substance de l’œuvre

Derniers titres

1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être

Robert Vandenbussche (dir.)

Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 2026

Après plus de cinq années de guerre, les Français aspirent à la paix et, avec elle, espèrent retrouver des jours meilleurs, dans une reconstruction indispensable et imaginent une renaissance souhaitable. Cependant, la fin du conflit mondial tarde puisqu’il faut attendre plusieurs mois avant que l’Allemagne nazie et le Japon ne capitulent. Sortir de la guerre apparaît comme une démarche compliquée. Il faut rapatrier et réinsérer les prisonniers de guerre, les déportés, restaurer un État démocrati...

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1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être

Derniers titres

Entendre le lecteur

Pour une approche socio-didactique de la lecture littéraire au collège et au lycée

Marie-Sylvie Claude

Presses universitaires de Rennes, 2026

Avec la massification du public scolaire, à partir des années 1970, l’enseignement de la littérature est suspecté de mettre en difficulté les élèves issus de milieux populaires. Il met alors en œuvre des méthodes d’étude des textes censées ne pas dépendre de dispositions lettrées. Mais ces méthodes sont soupçonnées de dérives technicistes. L’enseignable se déplace en conséquence du texte aux transactions texte-lecteur, ce qui conduit, à partir des années 1990, à la lecture littéraire, définie co...

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Entendre le lecteur

Derniers titres

Vers une didactique des ajustements dans l’action conjointe

Maël Le Paven Jarno

Presses universitaires de Rennes, 2026

Offrir un regard original sur les ajustements en jeu dans la transmission et l’appropriation des savoirs au sein de différentes institutions, en montrant comment une culture des ajustements à autrui et au milieu se construit dans des manières de pratiquer, de dire et de représenter des pratiques où le corps tient une place centrale : tel est l’objet du livre qui s’appuie sur une série d’exemples travaillés en Théorie de l’action conjointe en didactique (TACD), à partir de divers apports issus de...

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Vers une didactique des ajustements dans l’action conjointe

Derniers titres

Reinventing Uganda

Political Imagination and Social Change after the Fall of Idi Amin (1979–80)

The Uganda Past and Future team (dir.)

Africae, 2025

In April 1979, as Idi Amin’s government crumbled in the face of the Tanzanian military advance, a moment of opportunity opened. After years of dictatorship and terrifying violence, Ugandans had the opportunity to start again. This book attempts to do justice to the multiple ways in which they imagined their future at the time, before the tragic end to these turbulent months—Milton Obote’s fraudulent election and the start of the civil war. For the first time in many years, men and—to a lesser ex...

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Reinventing Uganda

Derniers titres

Comprendre et transformer la forme scolaire

Contributions de la Théorie de l’action conjointe en didactique

Carole Le Hénaff, Maël Le Paven, Frédérique-Marie Prot et al. (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2025

L’ouvrage traite de la forme scolaire, et de ce que les recherches développées dans le cadre de la Théorie de l’action conjointe en didactique (TACD) peuvent apporter quant à la reconstruction de cette forme d’éducation. Il présente l’originalité d’associer le développement d’un programme de recherche en didactique à des propositions concrètes pour reconstruire la forme scolaire, avec des descriptions précises des conditions et des effets de leur mise en œuvre. Ces propositions tendent vers la c...

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Comprendre et transformer la forme scolaire

Derniers titres

Numérique, alimentation et proximité

Illustrations à l’échelle bas-rhinoise

Jan Smolinski, Quentin Chancé et Élisabeth Lambert (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2025

Tout un chacun, mangeur et consommateur, doit faire face à une multiplication de supports numériques dédiés à l’information et à l’achat de produits alimentaires en ligne. Cette digitalisation génère de nouvelles façons de se nourrir, de percevoir la qualité des aliments et construit de nouveaux rapports à son territoire. Reste alors à savoir si le numérique participe à la promotion d’une alimentation saine, locale et durable. Comment évaluer les initiatives entreprises par les agriculteurs, les...

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Numérique, alimentation et proximité

Derniers titres

Dehors, là où germent aussi des savoirs

Dehors, là où germent aussi des savoirs

Dominique Chevalier et Sina Safadi-Katouzian (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2026

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Face à l’incertitude du monde

Face à l’incertitude du monde

La culture diplomatique de la papauté à l’épreuve de Westphalie

Julien Régibeau

Presses universitaires de Rennes, 2026

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Penser les villes avec les femmes

Penser les villes avec les femmes

De la Cité des dames au matrimoine

Caroline Trotot et Marta Francia (dir.)

LISAA éditeur, 2026

Quel rôle les femmes ont-elles joué dans la fabrique des villes et des modes de vie urbains, du Moyen Âge à nos jours ? Comment leur expérience réinte... Lire plus

La substance de l’œuvre

La substance de l’œuvre

Le poids du réel dans l’expérience de création (xviiie-xixsiècles)

Sébastien Scarpa

UGA Éditions, 2026

De quoi une œuvre, qu’elle soit littéraire ou picturale, est-elle le dépôt ? Que recouvrent le jeu complexe de ses formes, le maillage de ses lignes, ... Lire plus

1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être

1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être

Robert Vandenbussche (dir.)

Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 2026

Après plus de cinq années de guerre, les Français aspirent à la paix et, avec elle, espèrent retrouver des jours meilleurs, dans une reconstruction in... Lire plus

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Pour une approche socio-didactique de la lecture littéraire au collège et au lycée

Marie-Sylvie Claude

Presses universitaires de Rennes, 2026

Avec la massification du public scolaire, à partir des années 1970, l’enseignement de la littérature est suspecté de mettre en difficulté les élèves i... Lire plus

Vers une didactique des ajustements dans l’action conjointe

Vers une didactique des ajustements dans l’action conjointe

Maël Le Paven Jarno

Presses universitaires de Rennes, 2026

Offrir un regard original sur les ajustements en jeu dans la transmission et l’appropriation des savoirs au sein de différentes institutions, en montr... Lire plus

Reinventing Uganda

Reinventing Uganda

Political Imagination and Social Change after the Fall of Idi Amin (1979–80)

The Uganda Past and Future team (dir.)

Africae, 2025

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Comprendre et transformer la forme scolaire

Comprendre et transformer la forme scolaire

Contributions de la Théorie de l’action conjointe en didactique

Carole Le Hénaff, Maël Le Paven, Frédérique-Marie Prot et al. (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2025

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Numérique, alimentation et proximité

Numérique, alimentation et proximité

Illustrations à l’échelle bas-rhinoise

Jan Smolinski, Quentin Chancé et Élisabeth Lambert (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2025

Tout un chacun, mangeur et consommateur, doit faire face à une multiplication de supports numériques dédiés à l’information et à l’achat de produits a... Lire plus

Nouveautés - Sociologie

Humanitarian Aid, a Different Perspective

Humanitarian Aid, a Different Perspective

Marc-Antoine Pérouse de Montclos

IRD Éditions, 2026

Animal trafficking and wildlife markets

Animal trafficking and wildlife markets

Perspectives from the Global South

Frédéric Keck et Felipe Vander Velden (dir.)

Publications scientifiques du Muséum, 2026

Matérialités du travail social

Matérialités du travail social

Objets, écologies et économies de l'intervention sociale

Tristan Loloum, Marina Richter et Alexandre Savioz (dir.)

Éditions ies, 2026

Le gouvernement des idées

Le gouvernement des idées

Santé, expertise et démocratie aux États-Unis

Ulrike Lepont

ENS Éditions, 2026

La gentrification rurale en France

La gentrification rurale en France

Pour interroger les inégalités socio-environnementales dans les campagnes

Frédéric Richard et Greta Tommasi (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2025

Jeunesses françaises contemporaines

Jeunesses françaises contemporaines

Anja Durovic et Nicolas Duvoux (dir.)

CNRS Éditions, 2024

Sociologie et démocratie

Sociologie et démocratie

Pierre Bourdieu

Presses universitaires de Lyon, 2023

Le nom des femmes

Le nom des femmes

Enquête sur ses usages et sa transmission

Caroline Bovar

Presses universitaires de Provence, 2023

Le cœur politique des mères

Le cœur politique des mères

Analyse du mouvement des mères de soldats en Russie

Anna Colin Lebedev

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013

Rare

Rare

Sur la cause politique des maladies peu fréquentes

Caroline Huyard

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2012

Nouveautés - Sociologie

Humanitarian Aid, a Different Perspective

Humanitarian Aid, a Different Perspective

Marc-Antoine Pérouse de Montclos

IRD Éditions, 2026

Animal trafficking and wildlife markets

Animal trafficking and wildlife markets

Perspectives from the Global South

Frédéric Keck et Felipe Vander Velden (dir.)

Publications scientifiques du Muséum, 2026

Matérialités du travail social

Matérialités du travail social

Objets, écologies et économies de l'intervention sociale

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Éditions ies, 2026

Le gouvernement des idées

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Ulrike Lepont

ENS Éditions, 2026

La gentrification rurale en France

La gentrification rurale en France

Pour interroger les inégalités socio-environnementales dans les campagnes

Frédéric Richard et Greta Tommasi (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2025

Jeunesses françaises contemporaines

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Anja Durovic et Nicolas Duvoux (dir.)

CNRS Éditions, 2024

Sociologie et démocratie

Sociologie et démocratie

Pierre Bourdieu

Presses universitaires de Lyon, 2023

Le nom des femmes

Le nom des femmes

Enquête sur ses usages et sa transmission

Caroline Bovar

Presses universitaires de Provence, 2023

Le cœur politique des mères

Le cœur politique des mères

Analyse du mouvement des mères de soldats en Russie

Anna Colin Lebedev

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013

Rare

Rare

Sur la cause politique des maladies peu fréquentes

Caroline Huyard

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2012

Nouveautés - Histoire

Face à l’incertitude du monde

Face à l’incertitude du monde

La culture diplomatique de la papauté à l’épreuve de Westphalie

Julien Régibeau

Presses universitaires de Rennes, 2026

1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être

1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être

Robert Vandenbussche (dir.)

Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 2026

Le Kilimandjaro dépeuplé

Le Kilimandjaro dépeuplé

Environnement, impérialismes et dépossessions en Afrique de l’Est (xixe-xxe siècles)

Delphine Froment

Éditions de la Sorbonne, 2026

L'invention de la publicité moderne

L'invention de la publicité moderne

Une histoire des techniques oubliées (1850-1940)

Roland Canu

Éditions de la Sorbonne, 2026

Des ententes cordiales : les couples franco-britanniques en France au xviiie siècle

Des ententes cordiales : les couples franco-britanniques en France au xviiie siècle

1680-1820

David Richardson

Presses universitaires de Rennes, 2026

L’effondrement des ressources marines de la rade de Brest

L’effondrement des ressources marines de la rade de Brest

xviiie-fin xxe siècle

Lucas Bossebœuf

Presses universitaires de Rennes, 2026

La mer en commun

La mer en commun

Le monde la pêche à Dieppe (xviiie-xixe siècle)

Romain Grancher

Éditions de la Sorbonne, 2025

Conjugalités à la cour de France

Conjugalités à la cour de France

Moyen Âge - xixe siècle

Flavie Leroux et Pauline Ferrier-Viaud (dir.)

Presses universitaires du Septentrion, 2025

La vie d’outre-tombe du roi Salomon

La vie d’outre-tombe du roi Salomon

Marc Bloch

Presses universitaires de Lyon, 2024

Deux figures aux marges de la société

Deux figures aux marges de la société

L’esclave et l’étranger de l’intérieur

Sabrina Juillet Garzon et Michel Molin (dir.)

Éditions universitaires de Dijon, 2024

Nouveautés - Histoire

Face à l’incertitude du monde

Face à l’incertitude du monde

La culture diplomatique de la papauté à l’épreuve de Westphalie

Julien Régibeau

Presses universitaires de Rennes, 2026

1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être

1945. Les Français en quête de paix et de mieux-être

Robert Vandenbussche (dir.)

Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 2026

Le Kilimandjaro dépeuplé

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Environnement, impérialismes et dépossessions en Afrique de l’Est (xixe-xxe siècles)

Delphine Froment

Éditions de la Sorbonne, 2026

L'invention de la publicité moderne

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Une histoire des techniques oubliées (1850-1940)

Roland Canu

Éditions de la Sorbonne, 2026

Des ententes cordiales : les couples franco-britanniques en France au xviiie siècle

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1680-1820

David Richardson

Presses universitaires de Rennes, 2026

L’effondrement des ressources marines de la rade de Brest

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xviiie-fin xxe siècle

Lucas Bossebœuf

Presses universitaires de Rennes, 2026

La mer en commun

La mer en commun

Le monde la pêche à Dieppe (xviiie-xixe siècle)

Romain Grancher

Éditions de la Sorbonne, 2025

Conjugalités à la cour de France

Conjugalités à la cour de France

Moyen Âge - xixe siècle

Flavie Leroux et Pauline Ferrier-Viaud (dir.)

Presses universitaires du Septentrion, 2025

La vie d’outre-tombe du roi Salomon

La vie d’outre-tombe du roi Salomon

Marc Bloch

Presses universitaires de Lyon, 2024

Deux figures aux marges de la société

Deux figures aux marges de la société

L’esclave et l’étranger de l’intérieur

Sabrina Juillet Garzon et Michel Molin (dir.)

Éditions universitaires de Dijon, 2024

Nouveautés - Études du politique

Michel Foucault. Une pensée politique

Michel Foucault. Une pensée politique

Stéphane Olivesi

Presses universitaires de Rennes, 2026

Террор и память

Террор и память

Политический неомедиевализм и ресталинизация в путинской России

Dina Khapaeva

Eur’Orbem Éditions, 2026

Résolution des conflits par la conciliation et l'intermédiation durant la République romaine et le Principat

Résolution des conflits par la conciliation et l'intermédiation durant la République romaine et le Principat

Sylvie Pittia et Elena Torregaray Pagola (dir.)

Presses universitaires de Franche-Comté, 2026

Des syndicats dociles ?

Des syndicats dociles ?

Ce que le dialogue social fait au syndicalisme

Baptiste Giraud

Presses universitaires de Lyon, 2026

Los actores y las políticas en casos relevantes de producción de tecnologías intensivas en conocimiento

Los actores y las políticas en casos relevantes de producción de tecnologías intensivas en conocimiento

Ciencia y tecnología en la Argentina contemporánea II

Manuel Lugones, Juan Martín Quiroga, Diego Aguiar et al. (dir.)

Editorial UNRN, 2026

Valeurs, politique et démocratie aux États-Unis

Valeurs, politique et démocratie aux États-Unis

David Graeber

Presses universitaires de Lyon, 2025

Les partis font-ils encore la campagne ?

Les partis font-ils encore la campagne ?

Les coulisses des élections municipales de 2020

Anne-Sophie Petitfils, Sébastien Ségas et Arthur Delaporte (dir.)

Presses universitaires du Septentrion, 2024

Partisans, fonctionnaires et paysans

Partisans, fonctionnaires et paysans

Une enquête sur l’État-parti en Éthiopie

Mehdi Labzaé

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2024

Les territoires politiques de la littérature contemporaine française

Les territoires politiques de la littérature contemporaine française

Émilie Ieven

Presses universitaires de Vincennes, 2023

Centralisation et fédéralisme

Centralisation et fédéralisme

Les modèles et leur circulation dans l'espace européen francophone, germanophone et italophone

Michel Biard, Jean-Numa Ducange et Jean-Yves Frétigné (dir.)

Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2017

Nouveautés - Études du politique

Michel Foucault. Une pensée politique

Michel Foucault. Une pensée politique

Stéphane Olivesi

Presses universitaires de Rennes, 2026

Террор и память

Террор и память

Политический неомедиевализм и ресталинизация в путинской России

Dina Khapaeva

Eur’Orbem Éditions, 2026

Résolution des conflits par la conciliation et l'intermédiation durant la République romaine et le Principat

Résolution des conflits par la conciliation et l'intermédiation durant la République romaine et le Principat

Sylvie Pittia et Elena Torregaray Pagola (dir.)

Presses universitaires de Franche-Comté, 2026

Des syndicats dociles ?

Des syndicats dociles ?

Ce que le dialogue social fait au syndicalisme

Baptiste Giraud

Presses universitaires de Lyon, 2026

Los actores y las políticas en casos relevantes de producción de tecnologías intensivas en conocimiento

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Ciencia y tecnología en la Argentina contemporánea II

Manuel Lugones et Juan Martín Quiroga, Diego Aguiar et al. (dir.)

Editorial UNRN, 2026

Valeurs, politique et démocratie aux États-Unis

Valeurs, politique et démocratie aux États-Unis

David Graeber

Presses universitaires de Lyon, 2025

Les partis font-ils encore la campagne ?

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Les coulisses des élections municipales de 2020

Anne-Sophie Petitfils et Sébastien Ségas, Arthur Delaporte (dir.)

Presses universitaires du Septentrion, 2024

Partisans, fonctionnaires et paysans

Partisans, fonctionnaires et paysans

Une enquête sur l’État-parti en Éthiopie

Mehdi Labzaé

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2024

Les territoires politiques de la littérature contemporaine française

Les territoires politiques de la littérature contemporaine française

Émilie Ieven

Presses universitaires de Vincennes, 2023

Centralisation et fédéralisme

Centralisation et fédéralisme

Les modèles et leur circulation dans l'espace européen francophone, germanophone et italophone

Michel Biard et Jean-Numa Ducange, Jean-Yves Frétigné (dir.)

Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2017

Nouveautés - Langage

Traduire : l’universel en mouvement

Traduire : l’universel en mouvement

Florence Xiangyun Zhang et Nicolas Froeliger (dir.)

Collège de France – Institut des Civilisations, 2026

Pourquoi lire en traduction ?

Pourquoi lire en traduction ?

La Bible, un cas d'école

Claire Placial

Presses de l’Inalco, 2026

Vocal Revelations: Body and Voice in the Language Classroom

Vocal Revelations: Body and Voice in the Language Classroom

Pedagogical Guide

Marieke de Koning, Chris Mitchell et Rebecca Guy

UGA Éditions, 2026

Les notes de cours des enseignants : des objets écrits à identifier

Les notes de cours des enseignants : des objets écrits à identifier

Muriel Jorge et Pierre-Yves Testenoire (dir.)

Presses Universitaires de Bordeaux, 2025

La part langagière intériorisée

La part langagière intériorisée

Enjeux didactiques pour la formation des travailleurs migrants

Sabrina Royer

Presses universitaires du Septentrion, 2025

Apprentissage, évaluation(s) et autonomisation

Apprentissage, évaluation(s) et autonomisation

L’enseignement des langues à l’université

Peggy Candas, Pia Acker et Denyze Toffoli (dir.)

Presses universitaires du Septentrion, 2025

La circulation des modèles théoriques en didactique du français dans les pratiques enseignantes

La circulation des modèles théoriques en didactique du français dans les pratiques enseignantes

Malika Kaheraoui, Laetitia Perret et Stéphanie Volteau (dir.)

Presses Universitaires de Bordeaux, 2024

Génétique textuelle

Génétique textuelle

Approches croisées et études de cas

Florence Pellegrini et Daniela Tononi (dir.)

Presses Universitaires de Bordeaux, 2023

L’enseignement de l’allemand en France 1880-1918

L’enseignement de l’allemand en France 1880-1918

Entre « modèle allemand » et « langue de l'ennemi »

Monique Mombert

Presses universitaires de Strasbourg, 2001

Du dialogue des disciplines

Du dialogue des disciplines

Germanistique et interdisciplinarité

Christine Maillard et Arlette Bothorel-Witz (dir.)

Presses universitaires de Strasbourg, 1998

Nouveautés - Langage

Traduire : l’universel en mouvement

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Florence Xiangyun Zhang et Nicolas Froeliger (dir.)

Collège de France – Institut des Civilisations, 2026

Pourquoi lire en traduction ?

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La Bible, un cas d'école

Claire Placial

Presses de l’Inalco, 2026

Vocal Revelations: Body and Voice in the Language Classroom

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Pedagogical Guide

Marieke de Koning et Chris Mitchell, Rebecca Guy

UGA Éditions, 2026

Les notes de cours des enseignants : des objets écrits à identifier

Les notes de cours des enseignants : des objets écrits à identifier

Muriel Jorge et Pierre-Yves Testenoire (dir.)

Presses Universitaires de Bordeaux, 2025

La part langagière intériorisée

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Enjeux didactiques pour la formation des travailleurs migrants

Sabrina Royer

Presses universitaires du Septentrion, 2025

Apprentissage, évaluation(s) et autonomisation

Apprentissage, évaluation(s) et autonomisation

L’enseignement des langues à l’université

Peggy Candas et Pia Acker, Denyze Toffoli (dir.)

Presses universitaires du Septentrion, 2025

La circulation des modèles théoriques en didactique du français dans les pratiques enseignantes

La circulation des modèles théoriques en didactique du français dans les pratiques enseignantes

Malika Kaheraoui et Laetitia Perret, Stéphanie Volteau (dir.)

Presses Universitaires de Bordeaux, 2024

Génétique textuelle

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Approches croisées et études de cas

Florence Pellegrini et Daniela Tononi (dir.)

Presses Universitaires de Bordeaux, 2023

L’enseignement de l’allemand en France 1880-1918

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Entre « modèle allemand » et « langue de l'ennemi »

Monique Mombert

Presses universitaires de Strasbourg, 2001

Du dialogue des disciplines

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Germanistique et interdisciplinarité

Christine Maillard et Arlette Bothorel-Witz (dir.)

Presses universitaires de Strasbourg, 1998